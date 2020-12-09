09.12.2020 (16:31)

Преподаватели Военной академии Генерального штаба ВС РФ провели дистанционные занятия с руководящим составом Восточного военного округа

Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели дистанционные интерактивные занятия для участников оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом Восточного военного округа.

Сбор проходит в регионах дислокации объединения под руководством командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко, который успешно окончил Военную академию Генштаба в 2007 году.

Эксперты кафедр государственного управления и национальной безопасности, оперативного искусства, информационной безопасности, а также строительства и применения Воздушно-космических сил выступили по своей профильной тематике с учетом последних изменений в военно-политической обстановке и опыта современных вооруженных конфликтов.

Для обеспечения защищенной видео-конференц-связи специалисты вуза задействовали рабочие места Центра военных игр.

Справочно:

Академия Генерального штаба ВС РФ – главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.

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