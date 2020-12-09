09.12.2020 (16:17)

Корветы «Бойкий» и «Стерегущий» вернулись в главную базу Балтийского флота

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» прибыл в пункт постоянного базирования — Балтийск — после выполнения плановых учебно-боевых задач в акватории Северной Атлантики.

Корабли находились в море более 70 суток. За время похода корветами было пройдено около 10 тыс. морских миль.

В северо-восточной части Атлантического океана и Северном море экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочных вертолётов Ка-27.

Кроме того, специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были отработаны задачи по нанесению ракетных ударов по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, а также вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны корабля.

Корветы вернулись в базу технически исправными и после пополнения необходимых запасов готовы продолжить выполнение задач по предназначению.

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