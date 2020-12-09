Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (15:48)

В армейском корпусе Балтийского флота проходят сборы со снайперами

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, начались учебно-методические сборы со снайперами. В общей сложности в течении месяца специальную подготовку пройдут более 50 военнослужащих.

В ходе мероприятий, которые проходят в воинских частях и на полигонах Балтийского флота, снайперы совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая часть предусматривает детальное изучение технической стороны вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на полигонах Балтийского флота. Военнослужащие выполняют зачетные упражнения и отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, освоению навыков применения приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командный состав вертолётного полка ЗВО учился летать с одним задросселерованным двигателем
Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО обеспечены постоянным и служебным жильем в 2020 году
Боевое знамя нового образца вручено мотострелковому полку им. Александра Матросова общевойсковой армии ЗВО
Психологи общевойсковой армии ЗВО провели в 2020 году более 200 различных тренингов с военнослужащими

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Сборы , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false