09.12.2020 (15:48)

В армейском корпусе Балтийского флота проходят сборы со снайперами

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, начались учебно-методические сборы со снайперами. В общей сложности в течении месяца специальную подготовку пройдут более 50 военнослужащих.

В ходе мероприятий, которые проходят в воинских частях и на полигонах Балтийского флота, снайперы совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая часть предусматривает детальное изучение технической стороны вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на полигонах Балтийского флота. Военнослужащие выполняют зачетные упражнения и отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, освоению навыков применения приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

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