09.12.2020 (15:43)

На Черноморском флоте в День Героев Отечества прошла церемония передачи останков красноармейца, погибшего при обороне Севастополя 1941–1942 гг.

В Севастополе состоялась церемония передачи останков красноармейца Семёна Шестакова, погибшего при обороне Севастополя 1941–1942 гг. и найденного участниками поискового отряда в окрестностях города-героя.

Мероприятие прошло на территории зенитного ракетного полка Черноморского флота у памятника воинам-сапёрам, расположенного на территории воинской части.

Передача останков красноармейца была приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России и является памятной датой.

После проведения памятного митинга с участием командования зенитного ракетного полка и представителей поискового отряда останки были переданы делегации из Республики Адыгея для захоронения Героя на Родине.

Мероприятие было организовано представителями региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг».

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