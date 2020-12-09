Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (15:43)

На Черноморском флоте в День Героев Отечества прошла церемония передачи останков красноармейца, погибшего при обороне Севастополя 1941–1942 гг.

В Севастополе состоялась церемония передачи останков красноармейца Семёна Шестакова, погибшего при обороне Севастополя 1941–1942 гг. и найденного участниками поискового отряда в окрестностях города-героя.

Мероприятие прошло на территории зенитного ракетного полка Черноморского флота у памятника воинам-сапёрам, расположенного на территории воинской части.

Передача останков красноармейца была приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России и является памятной датой.

После проведения памятного митинга с участием командования зенитного ракетного полка и представителей поискового отряда останки были переданы делегации из Республики Адыгея для захоронения Героя на Родине.

Мероприятие было организовано представителями региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО в Новосибирске почтили память трижды Героя СССР Александра Покрышкина в День Героев Отечества
В Сызрани прошли мероприятия в честь Дня Героев Отечества
Минобороны России открывает уникальную выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны
Боевое знамя нового образца вручено мотострелковому полку им. Александра Матросова общевойсковой армии ЗВО

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Торжественные церемонии , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false