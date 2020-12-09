09.12.2020 (14:25)

На Сахалине в День Героев Отечества военнослужащие ВВО возложили венки к Вечному огню и провели урок мужества

В День Героев Отечества военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на площади Славы в Южно-Сахалинске возложили венки и цветы к Вечному огню мемориального комплекса памяти советских воинов.

В торжественной церемонии приняли участие командование армейского корпуса ВВО, ветераны военной службы, военнослужащие Южно-Сахалинского гарнизона, представители правительства Сахалинской области, силовых структур, общественных организаций, а также юнармейцы.

Завершением церемонии стал проход торжественным маршем военнослужащих роты Почётного караула армейского корпуса ВВО.

После проведения торжественной церемонии в Доме культуры «Радуга» Герой Российской Федерации полковник Алексей Волосков, а также ветераны военной службы, офицеры армейского корпуса ВВО и представители силовых структур провели урок мужества, на котором рассказали молодым военнослужащим и юнармейцам об истории установления звания Героя Советского Союза — высочайшей степени отличия за заслуги перед Отечеством, — и, конечно же, главной награды России — Героя Российской Федерации. Кроме того, юнармейцы и молодые военнослужащие узнали о героических подвигах Георгиевских кавалеров прошлого, Героях Великой Отечественной войны и Героях России.

Мероприятия прошли с учетом всех мер по профилактике вирусных заболеваний.

Справочно:

День Героев Отечества — памятная дата в России, с 2007 года отмечаемая ежегодно 9 декабря в честь Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия Победоносца, учреждённого ещё Екатериной II в 1769 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице