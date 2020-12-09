Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (14:11)

Тюменский авиационный клуб ДОСААФ отметил свое 85-летие парашютными прыжками

На днях на аэродроме Тюменского авиационного клуба ДОСААФ торжественно чествовали ветеранов оборонной организации и спортсменов.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Тюменской области Жаксылык Шайкенов поздравил юбиляров, пожелал чистого неба и процветания, а также вручил заслуженные награды авиаторам.

Орденом ДОСААФ «За заслуги» третьей степени отмечен ветеран клуба и его экс-начальник Леонид Киреев. Благодарностями председателя ДОСААФ России и почетными грамотами регионального отделения награждены начальник клуба Владимир Палей, мастер спорта по высшему пилотажу Людмила Лефанова, инструктор-парашютист, тренер сборной команды Тюменской области Аркадий Рочев, летчик-инструктор Владимир Плосков и начальник парашютно-десантной службы клуба Сергей Барыкин.

Юбилейное мероприятие завершилось парашютными прыжками, открывшими зимний спортивный сезон в авиаклубе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Региональные отделения ДОСААФ России почтили память Неизвестного Солдата
В Самаре рассмотрели актуальные вопросы деятельности ДОСААФ
Интересный интернет-проект ДОСААФ Новосибирской области
В Калининградской области прошли соревнования по спорту сверхлегкой авиации, организованные ДОСААФ России

Метки:
ДОСААФ , Парашютный спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false