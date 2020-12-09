09.12.2020 (14:11)

Тюменский авиационный клуб ДОСААФ отметил свое 85-летие парашютными прыжками

На днях на аэродроме Тюменского авиационного клуба ДОСААФ торжественно чествовали ветеранов оборонной организации и спортсменов.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Тюменской области Жаксылык Шайкенов поздравил юбиляров, пожелал чистого неба и процветания, а также вручил заслуженные награды авиаторам.

Орденом ДОСААФ «За заслуги» третьей степени отмечен ветеран клуба и его экс-начальник Леонид Киреев. Благодарностями председателя ДОСААФ России и почетными грамотами регионального отделения награждены начальник клуба Владимир Палей, мастер спорта по высшему пилотажу Людмила Лефанова, инструктор-парашютист, тренер сборной команды Тюменской области Аркадий Рочев, летчик-инструктор Владимир Плосков и начальник парашютно-десантной службы клуба Сергей Барыкин.

Юбилейное мероприятие завершилось парашютными прыжками, открывшими зимний спортивный сезон в авиаклубе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице