09.12.2020 (14:06)

Сотрудник Новосибирского института теплофизики будет служить срочную службу в научной роте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сотрудник Новосибирского института теплофизики будет служить срочную службу в научной роте

Лаборант института теплофизики им. С.С. Кутателадзе, занимающийся исследованием тепловых характеристик газовых потоков, отправился на военную службу в Военный инновационный технополис «ЭРА».

Артем Очередько – выпускник Новосибирского государственного технического университета. Во время учебы занимался исследованием газодинамических параметров. В институте теплофизики продолжил свои исследования на экспериментальной установке, которая позволяет исследовать тепловые характеристики газовых потоков, создающих возможность осуществлять термическую защиту поверхностей, механизмов и деталей. «Эта тема актуальна, прежде всего, в области самолетостроения», - рассказал Артем Очередько.

«Артем занимался исследованием систем тепловой защиты применительно к охлаждению современных энергетических установок. Проблемы интенсификации тепло- и масса- обмена были, есть и будут актуальны еще длительное количество времени» - рассказал д. ф.-м.н., профессор РАН ведущий научный сотрудник института, научный руководитель призывника Максима Пахомов.

После службы в военном технополисе Артем планирует остаться в Вооруженных Силах РФ, чтобы уже в качестве офицера продолжить научные разработки в интересах повышения обороноспособности страны: «Для меня служба в научной роте – это перспектива, потому что после окончания срочной службы можно подписать контракт и послужить на благо Родине».

Проходить военную службу в научных ротах Вооруженных Сил Российской Федерации будут 9 призывников из Новосибирской области. С момента формирования научных рот для прохождения службы из Новосибирской области было отправлено уже более 100 человек. Студенты-сибиряки показывают большие способности в научной деятельности, многие из них остаются служить по контракту и после прохождения срочной службы.

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