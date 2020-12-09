09.12.2020 (14:04)

Спецназ ЦВО прибыл в Узбекистан на совместное учение

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном тактико-специальном учении. Подразделения спецназа были доставлены из Екатеринбурга самолетом военно-транспортной авиации.

Узбекская сторона устроила в городе Термез в честь прибытия своих коллег из РФ торжественную встречу с местными угощениями: лепешками с медом и орехами. После нее подразделения совершили марш на полигон. В учении от российской стороны задействованы военнослужащие специального назначения ЦВО из Самарской и Новосибирской областей.

В ходе розыгрыша активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию в тылу условного противника, в ходе которой совершат десантирование из вертолетов, разведывательно-поисковые действия, эвакуацию групп после выполнения задания, а также отработают вопросы охраны и обороны критически важных объектов и противодействие диверсионным группам.

Совместное учение будет проходить на полигоне Термез в Республике Узбекистан с 9 по 12 декабря.

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