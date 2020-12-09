09.12.2020 (13:56)

В День Героев Отечества состоялось чествование выпускников Новосибирского ВВКУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В День Героев Отечества состоялось чествование выпускников Новосибирского ВВКУ

В Новосибирске в День Героев Отечества курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) приняли участие в церемонии чествования Героев – выпускников училища.

У мемориала «Выпускникам училища – Героям Отечества» прошел памятный митинг, после чего курсанты отправились к бюсту Героя Советского Союза Александра Демакова, установленного на одноименной улице, и возложили цветы.

Кроме того, преподаватели и курсанты училища подготовили фильм для мам и родственников героев и посредством электронной связи доставили его адресатам. С мамой Героя России Сидорова Романа Викторовича встретились лично и вручили ей цветы, памятный подарок от руководства учебного заведения, а также организовали онлайн трансляцию торжественного прохождения парадных расчетов, чтение стихов и показ фильма, созданного специально для нее. Людмила Александровна выразила слова благодарности: «Спасибо за память, что помните всех, кто у вас учился и, кто воевал».

День Героев Отечества - памятная дата в России, с 2007 года отмечаемая ежегодно 9 декабря в честь Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

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