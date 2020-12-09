09.12.2020 (13:54)

Мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии приступил к лечению пациентов на начальной стадии COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии приступил к лечению пациентов на начальной стадии COVID-19

Врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия), приступили к первичному лечению пациентов с COVID-19. Данное было принято для разгрузки коечного фонда больниц республики.

Ранее в мобильный госпиталь на долечивание из районных и муниципальных больниц поступали пациенты, которые уже шли на поправку. Теперь военные медики будут оказывать помощь заразившимся при легкой и средней тяжести протекания болезни с самого ее начала после направления от участковых терапевтов.

Госпиталь продолжает прием пациентов на долечивание из 12 больниц региона. Всем больным назначается необходимый курс лечения и реабилитации для восстановления здоровья. Для обеспечения своевременного и качественного лечения в мобильном госпитале ЦВО имеются две современные лаборатории, которые проводятся необходимые анализы.

На сегодняшний день на лечении в мобильном госпитале ЦВО находится около 70 пациентов, выписано более 150 человек.

Как сообщалось ранее, временный госпиталь Центрального военного округа был развернут военнослужащими и медицинскими специалистами в Республике Хакасия в середине ноября для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

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