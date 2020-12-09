09.12.2020 (13:46)

В Сызрани прошли мероприятия в честь Дня Героев Отечества

В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Героев Отечества.

Командование филиала, личный состав и Совет ветеранов Сызранского высшего военного авиационного училища летчика с участием администрации городского округа Сызрань и представителями военно-патриотических клубов провели митинг на территории сквера Героев Сызрани и возложили гирлянды Славы и живые цветы к памятнику сызранцам - Героям Советского Союза и Российской Федерации.

Ветеранами и военнослужащими филиала также были возложены цветы к бюсту Героя Советского Союза командующего Армейской авиацией генерал-полковника Виталия Павлова, после чего в актовом зале учебно- методического отдела перед курсантами и юнармейцами выступил начальник филиала полковник Александр Асанов на тему «День Героев Отечества: от георгиевских кавалеров до Героев России».

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