09.12.2020 (13:41)

Командующий войсками ЦВО провел в Екатеринбурге прием граждан по личным вопросам

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи провел прием граждан по личным вопросам и вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам.

Первым орден Красной Звезды получил 100-летний житель Татарстана Гиндулла Сахипов – за мужество и отвагу, проявленные при боях в мае 1945 года. Из наградного листа следует, что 1 мая 1945 года Сахипов, оставшись один у минометного расчета, под шквальным огнем отразил контратаку противника силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров.

«Я с уверенностью могу сказать, что Гиндулла Сахипгараевич – заслуженный герой Великой Отечественной войны, который прошел ее с первого до последнего дня. Таких героев в Татарстане чтут, глубоко уважают, и руководство Татарстана уделяет огромное значение и внимание нашим великим предкам-победителям. Поэтому для меня это огромная честь, как уроженцу Казани, поздравить земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженной наградой, которая нашла его в результате поднятия архивных документов, благодаря поиску со стороны руководства Министерства обороны руководства Татарстана», – сказал генерал-полковник А. Лапин.

Командующий передал на хранение документы на орден Красной Звезды и орден Славы III степени сыну участника Великой Отечественной войны Николаю Стародубцеву из Татарстана. Его отец, Семен Стародубцев, в ноябре 1944 года отразил четыре контратаки противника и поднял за собой взвод на атаку. В этом бою уничтожил трех гитлеровцев, при дальнейшем продвижении вперед в трудную минуту боя заменил командира взвода, выбывшего из строя по ранению. А в феврале 1945 будучи тяжело раненным продолжил руководить своим взводом и ворвался в траншеи противника. С поля боя ушел только тогда, когда выполнил поставленную задачу, будучи тяжело раненым.

Также к командующему обратился 17-летний юноша из Екатеринбурга со спинальной мышечной атрофией с просьбой воплотить в жизнь его мечту - полетать на боевом вертолете. Генерал-полковник А.Лапин сказал, что сделает все возможное, чтобы весной 2021 года исполнить желание молодого человека, и затем пригласил его в 2021 году на парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

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