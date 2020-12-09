09.12.2020 (13:21)

Экипажи Ми-24 и Ми-8 отработали прикрытие крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 под Челябинском

Летчики ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 прикрыли действия крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 по переброске техники и личного состава в ходе командирских полетов экипажей армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), прошедших в Челябинской области.

К выполнению программы командирских полетов был привлечен командный состав бригады армейской авиации, в воздухе одновременно находилось три типа вертолетов: Ми-26, Ми-24П и Ми-8МТВ5-1. В ходе полетов экипаж Ми-26 выполнял задачи по переброске военной техники и личного состава в условный район боевых действий в сложных метеоусловиях. Для обеспечения безопасности сопровождение транспортного вертолета Ми-26 осуществляли ударные Ми-24П и транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1. Кроме того, экипажи отработали взлеты и посадки на заснеженные площадки, выполнение которых осложнялось поднятием снежной пыли, накрывающей вертолет и ухудшающей видимость пилотам.

Основная задача командирских полетов – выработка единой методики подготовки личного состава для повышения классной квалификации летного состава и постановки в строй молодых пилотов. В рамках программы командирских полетов летчики выполнили полеты в сложных метеоусловиях, заход на посадку по приборам с применением посадочных систем и отработали навыки пилотирования на высотах от 20 до 3000 метров.

В командирских полетах было задействовано 14 единиц авиационной техники: крупнейшие в мире транспортные вертолеты Ми-26, ударные Ми-24П и транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1; более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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