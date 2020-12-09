09.12.2020 (13:18)

Около 900 военнослужащих Центрального военного округа прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе (ЦВО) около 900 военнослужащих прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В округ ранее поступила партия из 1 тысячи доз вакцины, более 150 из них были отправлены в уральскую танковую дивизию в Челябинскую область. Там препарат получили военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии.

27 ноября Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России сообщал, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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