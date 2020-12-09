Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (13:15)

Минобороны России открывает уникальную выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны

В День Героев Отечества Минобороны России совместно с ОАО «Российские железные дороги» и Фондом памяти полководцев Победы открывает экспозицию личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы».

Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев – Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова.

В отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев: в кругу семьи, за любимыми занятиями
и в редкие минуты отдыха во время Войны.

Фотовыставка посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и открывает 2021 год, год 80-летия
с начала войны.

По словам автора проекта Ирины Лосик, «целью выставки, в первую очередь, является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению».

«Важно, что открытие выставки приурочено ко Дню Героев Отечества, ведь экспозиция является настоящей летописью героев» - подчеркнула И. Лосик.

Выставка «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» пройдет с 9 декабря по 1 марта 2020 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941-м году отправлялись первые эшелоны западного фронта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Региональные отделения ДОСААФ России почтили память Неизвестного Солдата
Военнослужащие ВВО на Сахалине и Курильских островах приняли участие в военно-историческом диктанте
Военные писатели в онлайн-режиме обсудили тему Великой Отечественной войны в своем творчестве
В Хакасии состоялась церемония вручения юбилейных медалей в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false