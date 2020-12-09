09.12.2020 (13:15)

Минобороны России открывает уникальную выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны

В День Героев Отечества Минобороны России совместно с ОАО «Российские железные дороги» и Фондом памяти полководцев Победы открывает экспозицию личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы».

Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев – Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова.

В отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев: в кругу семьи, за любимыми занятиями

и в редкие минуты отдыха во время Войны.

Фотовыставка посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и открывает 2021 год, год 80-летия

с начала войны.

По словам автора проекта Ирины Лосик, «целью выставки, в первую очередь, является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению».

«Важно, что открытие выставки приурочено ко Дню Героев Отечества, ведь экспозиция является настоящей летописью героев» - подчеркнула И. Лосик.

Выставка «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» пройдет с 9 декабря по 1 марта 2020 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941-м году отправлялись первые эшелоны западного фронта.

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