09.12.2020 (12:59)
Командный состав вертолётного полка ЗВО учился летать с одним задросселерованным двигателем
В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли первые в новом учебном году командирские полёты.
Авиационные экипажи, возглавляемые командным составом полка, на многоцелевых транспортных вертолётах Ми-8, разведывательно-ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселерованным двигателем, а также манёвры ухода от средств поражения.
Кроме того, во время командирских полётов отрабатывается взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.
«Основной особенностью таких полётов является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений от командира звена до командира полка. В ходе полетов вырабатывается единая методика выполнения полётных заданий, которой будут руководствоваться молодые лётчики в ходе боевой учебы», - отметил летчик первого класса командир вертолётного полка полковник Рашид Халимов.
В ходе полетов было выполнено три летные смены, совершено более 70 взлетов и посадок воздушных судов.