09.12.2020 (12:59)

Командный состав вертолётного полка ЗВО учился летать с одним задросселерованным двигателем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В вертолётном полку Западного военного округа прошли командирские полёты

В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли первые в новом учебном году командирские полёты.

Авиационные экипажи, возглавляемые командным составом полка, на многоцелевых транспортных вертолётах Ми-8, разведывательно-ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселерованным двигателем, а также манёвры ухода от средств поражения.

Кроме того, во время командирских полётов отрабатывается взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.

«Основной особенностью таких полётов является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений от командира звена до командира полка. В ходе полетов вырабатывается единая методика выполнения полётных заданий, которой будут руководствоваться молодые лётчики в ходе боевой учебы», - отметил летчик первого класса командир вертолётного полка полковник Рашид Халимов.

В ходе полетов было выполнено три летные смены, совершено более 70 взлетов и посадок воздушных судов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице