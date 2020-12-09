Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (12:59)

Командный состав вертолётного полка ЗВО учился летать с одним задросселерованным двигателем

Фото Видео

В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли первые в новом учебном году командирские полёты.

Авиационные экипажи, возглавляемые командным составом полка, на многоцелевых транспортных вертолётах Ми-8, разведывательно-ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселерованным двигателем, а также манёвры ухода от средств поражения.

Кроме того, во время командирских полётов отрабатывается взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте.

«Основной особенностью таких полётов является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений от командира звена до командира полка. В ходе полетов вырабатывается единая методика выполнения полётных заданий, которой будут руководствоваться молодые лётчики в ходе боевой учебы», - отметил летчик первого класса командир вертолётного полка полковник Рашид Халимов.

В ходе полетов было выполнено три летные смены, совершено более 70 взлетов и посадок воздушных судов.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье с молодым пополнением танковой армии ЗВО проведены первые занятия на танковых тренажерах
Экипажи МиГ-31 вернулись на аэродром базирования в Пермском крае после участия в совместных полетах оперативно-тактической авиации ЦВО
В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в новом учебном году командирские полеты
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке для участия в конкурсах АрМИ-2021

Метки:
Авиация , Вертолеты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false