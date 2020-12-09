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09.12.2020 (12:51)

Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО обеспечены постоянным и служебным жильем в 2020 году

До конца 2020 года более 1000 военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, будут обеспечены постоянным и служебным жильем до конца 2020 года.

В целях выполнения программы обеспечения жильем личного состава объединения, из жилого фонда уже было передано более 600 квартир. До конца 2020 года планируется заселение около 400 военнослужащих и членов их семей.

Все предоставленные квартиры сдаются с полной отделкой, с установленными стеклопакетами, счетчиками, домофонами и сантехникой, необходимыми для комфортного проживания личного состава. 

Кроме того, более 200 военнослужащих получили жилье в постоянное пользование при увольнении в запас в более чем 5 регионах страны, большая часть из которых находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В сравнении с числовыми показателями предыдущего года, количество военнослужащих, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, уменьшилось более чем на 20 процентов.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Жилье
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