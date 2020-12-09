09.12.2020 (12:43)

Боевое знамя нового образца вручено мотострелковому полку им. Александра Матросова общевойсковой армии ЗВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Личному составу мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО им. Александра Матросова вручено Боевое знамя нового образца

Личному составу мотострелкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа имени Александра Матросова Боевое знамя нового образца.

Воинский ритуал вручения Боевого знамени проводил заместитель командующего общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов. Решение о повторном вручении Боевого знамени было принято в 2019 году, после чего было организована комиссия для экспертизы архивных документов.

Накануне вручения также была проведена торжественная церемония крепления Боевого знамени к древку, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь».

Воинский ритуал проводился с участием салютной группы, а также при полном составе полка и почётных гостей. После проведения митинга военнослужащие мотострелкового полка прошли торжественным маршем с Боевым знаменем нового образца.

Гвардейский мотострелковый полк – единственный полк ВС РФ, получивший почётное наименование «Гвардейский» и «имени Александра Матросова», которое было получено за подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова, который 23 февраля 1943 года закрыл грудью амбразуру дзота в бою за деревню Чернушки в Псковской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице