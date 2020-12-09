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09.12.2020 (12:43)

Боевое знамя нового образца вручено мотострелковому полку им. Александра Матросова общевойсковой армии ЗВО

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Личному составу мотострелкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа имени Александра Матросова Боевое знамя нового образца.

Воинский ритуал вручения Боевого знамени проводил заместитель командующего общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов. Решение о повторном вручении Боевого знамени было принято в 2019 году, после чего было организована комиссия для экспертизы архивных документов.

Накануне вручения также была проведена торжественная церемония крепления Боевого знамени к древку, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь».

Воинский ритуал проводился с участием салютной группы, а также при полном составе полка и почётных гостей. После проведения митинга военнослужащие мотострелкового полка прошли торжественным маршем с Боевым знаменем нового образца.

Гвардейский мотострелковый полк – единственный полк ВС РФ, получивший почётное наименование «Гвардейский» и «имени Александра Матросова», которое было получено за подвиг Героя Советского Союза Александра Матросова, который 23 февраля 1943 года закрыл грудью амбразуру дзота в бою за деревню Чернушки в Псковской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ , Торжественные церемонии
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