09.12.2020 (12:39)
Психологи общевойсковой армии ЗВО провели в 2020 году более 200 различных тренингов с военнослужащими
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, с начала 2020 года специалистами-психологами было проведено более 200 различных тренингов с военнослужащими
Участниками мероприятий по коррекции эмоциональной сферы стали офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву.
Основной упор был сделан на мониторинге психологического состояния личного состава, несущего службу в карауле и находящегося на боевом дежурстве.
Выполненные мероприятия эмоциональной реабилитации военнослужащих включали в себя различные упражнения для снятия нервно-психологической напряженности и эмоциональной загруженности. Особенность тренингов заключалась в роли психолога-специалиста, активно принимающего участие в диалоге между военнослужащими. При выполнении специальных заданий и тестов личный состав находился в непринужденной обстановке, позволяющей ему отдохнуть эмоционально.
Всего в специальных занятиях приняли участие более 5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей армии.