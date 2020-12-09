09.12.2020 (12:39)

Психологи общевойсковой армии ЗВО провели в 2020 году более 200 различных тренингов с военнослужащими

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, с начала 2020 года специалистами-психологами было проведено более 200 различных тренингов с военнослужащими

Участниками мероприятий по коррекции эмоциональной сферы стали офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву.

Основной упор был сделан на мониторинге психологического состояния личного состава, несущего службу в карауле и находящегося на боевом дежурстве.

Выполненные мероприятия эмоциональной реабилитации военнослужащих включали в себя различные упражнения для снятия нервно-психологической напряженности и эмоциональной загруженности. Особенность тренингов заключалась в роли психолога-специалиста, активно принимающего участие в диалоге между военнослужащими. При выполнении специальных заданий и тестов личный состав находился в непринужденной обстановке, позволяющей ему отдохнуть эмоционально.

Всего в специальных занятиях приняли участие более 5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей армии.

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