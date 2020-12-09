09.12.2020 (12:32)

Артиллеристы Каспийской флотилии задействовали беспилотники на учениях в Дагестане

В Дагестане личный состав артиллерийских расчетов буксируемых 122-мм гаубиц Д-30 Каспийской флотилии (КФл), действуя в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК), уничтожил взводные опорные пункты условного противника в ходе учения на полигоне Аданак.

При выполнении задач огневого поражения сил и средств условного противника артиллеристами было организовано взаимодействие с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10». Используя опыт современных вооруженных конфликтов, подразделения действовали в составе РОК с применением новейших средств разведки, связи и управления.

В ходе учения артиллерийские подразделения вели огонь по отдельной цели и сосредоточенный огонь 122-мм осколочно-фугасными снарядами. В результате были уничтожены командные пункты, фортификационные сооружения, огневые позиции, техника и скопления живой силы «противника». После нанесения удара артиллерийские батареи совершали марш на запасные огневые позиции для предотвращения ответного удара средств огневого воздействия условного противника.

Действия артиллерийских подразделений морской пехоты КФл в составе РОК позволили в режиме реального времени отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих морской пехоты КФл, было задействовано более 80 единиц боевой техники и порядка 16 единиц артиллерийских гаубиц Д-30.

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