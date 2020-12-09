09.12.2020 (11:40)

На совещании с участием Министра обороны РФ обсудили меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах

Сегодня в Национальном центре управления обороной прошло совещание с участием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщил глава военного ведомства, более 8,5 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил РФ уже получили вакцину от коронавирусной инфекции. «В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины», – сказал он.

Министр уточнил, что на данный момент было получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны РФ. Для вакцинации было сформировано более 300 бригад медиков.

Кроме того, выше 8 тыс. койко-мест развернуты в военных медицинских учреждениях для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, половина из них используется для гражданских лиц. По словам министра, всего в военно-медицинских организациях прошли лечение более 13 тыс. пациентов из числа гражданских лиц. «В целях диагностики все заболевшие проходят обследование при помощи компьютерных томографов», - пояснил Сергей Шойгу, уточнив, что в военных медучреждениях в круглосуточном режиме работают 59 томографов, выполняющих около 2 тыс. исследований каждый день.

Далее он сообщил, что в рамках осеннего призыва в ВС направлены более 82 тыс. призывников. Их сплошное обследование и тестирование позволило не допустить отправку в войска больных коронавирусной инфекцией.

Сергей Шойгу поручил доставить необходимое количество тестов на коронавирус в учебные заведения Минобороны для тестирования воспитанников, курсантов и слушателей после каникул. «Все воспитанники, курсанты и слушатели по прибытии после каникулярных отпусков в учебные заведения должны пройти обязательное тестирование и медицинское обследование. По моему поручению закуплено 200 тыс. тестов для проведения экспресс-тестирования. Прошу оперативно распределить и доставить их необходимое количество в довузовские образовательные организации и высшие учебные заведения», – сказал министр на совещании. Он также поручил оперативному штабу продолжить работу и ежедневно докладывать о комплексе мероприятий против коронавирусной инфекции, которые проводятся в войсках.

Кроме того, на совещании обсудили программу реабилитации и поддержки врачей и медицинского персонала. Минобороны РФ задействовало более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и 9 самолетов с медицинскими модулями для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией.

«Санитарной авиацией Минобороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», - сказал Сергей Шойгу. По его оценке, во время пандемии свою эффективность показала телемедицина, количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в пять раз.

Министр сообщил, что на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» развернут временный центр на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. Военными медиками там оказана помощь более 2,7 тысячи пациентов. «По моему поручению, – сообщил Сергей Шойгу, – в марте 2020 года создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность проводимого комплекса профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий».

Он добавил, что уровень коронавирусного инфицирования среди российских военнослужащих на 25% ниже, чем по стране в целом из-за принятых весной в Вооруженных Силах противоэпидемических мер.

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