09.12.2020 (11:21)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье открыт памятник «Вежливые люди»

На территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае состоялось торжественное открытие памятника «Вежливые люди». Событие было приурочено к празднованию в нашей стране Дня Героев Отечества.

Памятник «Вежливые люди» представляет собой скульптуру военнослужащего и, стоящей вместе с ним, девочки с цветами и установлен на территории штаба общевойскового объединения в честь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие в миротворческих операциях, а также особо отличившихся в укреплении обороноспособности страны, борьбе с международным терроризмом. Рядом с памятником расположен массивный камень с памятной доской.

Мероприятие состоялось под руководством командующего объединением генерал-майора Романа Бердникова при непосредственном участии военнослужащих роты почетного караула, сводного музыкального оркестра Читинского гарнизона, а также воинских частей общевойскового объединения ВВО.

Помимо этого, участие в торжественной церемонии приняли представители городской и краевой администрации, ветераны военной службы, а также участники регионального представительства всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Памятник, установленный по инициативе офицеров объединения, является символом патриотизма и верности долгу, олицетворением силы, уверенности и вежливости военнослужащих Российской армии.

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