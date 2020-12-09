09.12.2020 (10:58)

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота отработал уничтожение беспилотников противника в ходе учения

Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой алгоритмов действий по обнаружению и уничтожению низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника.

В роли воздушного противника был задействован беспилотный летательный аппарат (БпЛА), стоящий на вооружении Черноморского флота.

По замыслу учения, во время выполнения задач по предназначению в одном из морских полигонов боевой подготовки расчёты ПВО корабля «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как беспилотный летательный аппарат. Средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению.

После идентификации объекта как «противник» воздушная цель была условно уничтожена средствами противовоздушной обороны корабля.

Учения по отражению БпЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

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