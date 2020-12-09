09.12.2020 (10:48)

В Костроме артиллеристы ВДВ тренируются поражать цели на уникальном интерактивном учебном тренажёре «Артерра-3D»

Уникальный цифровой комплекс, который максимально имитирует боевую обстановку, поступил на вооружение Костромского артиллерийского полка Воздушно-десантных войск.

Сегодня занятия с молодыми офицерами по профессиональной подготовке проводит командир Костромского гвардейского артиллерийского полка гвардии полковник Юрий Дюдя.

Под его руководством артиллеристы ведут оборонительный бой с условным противником, а в распоряжении самих командиров – виртуальные бойцы и техника.

Тренажер позволяет проверить точность математических расчетов, которые артиллеристы делают перед выстрелом. Кроме того, интерактивное стрельбище может воссоздать любую местность.

В ходе учебного занятия артиллеристы Воздушно-десантных войск отработали основные огневые задачи, такие как ведение огня с закрытых огневых позиций, поражали цели различными средствами и артиллерийскими системами в режиме реального времени при меняющихся погодных условиях и времени суток.

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