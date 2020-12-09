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09.12.2020 (10:24)

Председатель профсоюза ВС РФ поздравил коллектив ВАГШ со 188-летием вуза

Председатель Профессионального союза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации Николай Бойко поздравил коллектив Военной академии Генерального штаба со 188-летием со дня основания вуза.

«Основной задачей профсоюза остаётся забота о людях, которые наравне с военнослужащими участвуют в обеспечении национальной безопасности и обороны государства», – сказал Н. Бойко на встрече с научно-педагогическим составом. Он отметил, что академия готовит командные кадры стратегического уровня управления, для которых важно понимание значимости взаимодействия с гражданским персоналом во благо решения стоящих задач.

Николай Бойко обсудил с профактивом военного вуза реализацию отраслевого соглашения с Минобороны России на 2020 – 2022 годы. Документ регламентирует вопросы социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений: продолжительность рабочего времени, оплату сверхурочных работ, режим труда и отдыха, предоставление отпусков, социальных выплат, пособий и многое другое.

По итогам года председатель профсоюза вместе с лидером первичной организации Сергеем Корышовым вручил активистам академии почетные знаки «30 лет Профсоюзу ВС России».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Праздники
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