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09.12.2020 (10:14)

На Каспийской флотилии стартовали сборы по воздушно-десантной подготовке

С военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) стартовали сборы по воздушно-десантной подготовке (ВДП), в ходе которых морским пехотинцам предстоит выполнить прыжки с применением современной парашютной системы специального назначения «Арбалет-2», а также Д-10.

Сборы начались с повторения теории по устройству, укладке и способам управления парашюта. Перед непосредственным совершением прыжков с военнослужащими проводят наземную предпрыжковую тренировку на воздушно-десантном комплексе. На тренажёрах комплекса отрабатываются действия парашютиста при возникновении нештатных ситуаций в воздухе и способы приземления на различные поверхности.

После завершения предпрыжковой подготовки морские пехотинцы приступят к прыжкам с парашютом из военно-транспортного вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении.

Помимо стандартных элементов ВДП, подразделения отработают нормативы по сбору взвода в назначенной точке после приземления, совершение 5 и 10-километрового марша в полном боевом снаряжении, а также ведение тактических диверсионных действий на объектах условного противника.

В ходе сборов «черным беретам» необходимо выполнить не менее 4 прыжков с парашютом, а новобранцам – не менее 10 прыжков.

На мероприятия привлечены военнослужащие подразделений морской пехоты КФл общей численностью около 250 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Воздушно-десантная подготовка
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