09.12.2020 (10:09)

В Ставропольском крае артиллеристы 49-й армии ЮВО поздравили 101-летнего ветерана с Днём Героев Отечества

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Титенко Андрея Лаврентьевича с Днём Героев Отечества.

Офицеры управления общевойскового объединения с соблюдением противоэпидемических норм навестили ветерана на дому в городе Изобильном Ставропольского края, пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.

Еще одним поводом для встречи с ветераном послужил и предстоящий 102-й день рождения Андрея Лаврентьевича, в честь которого военнослужащие передали ветерану памятные подарки и сувениры.

Почетный гражданин Ставропольского края сержант запаса Андрей Лаврентьевич Титенко получил Звезду Героя Советского Союза за героическую организацию круговой обороны опорного пункта в боях на территории нынешней Калининградской области в 1945 году.

Вот, что сам Андрей Лаврентьевич рассказал прибывшим гостям:

«Я получил приказ поддержать огнем пехотные подразделения, наступавшие на населенный пункт. Вскоре попали под сильный артиллерийский огонь. Лишились лошади. Пришлось орудие и снаряды тащить на себе. Только успели развернуть орудие и занять огневую позицию, как немцы пошли в контратаку. Они потеснили наших стрелков. Орудие оказалось отрезанным от своих. Пришлось занять круговую оборону. Несколько часов шла перестрелка. В ней я был ранен. Это был очень трудный момент. Не было времени даже перевязать рану. Хорошо, что наша пехота снова пошла в атаку и враг вынужден был отступить. В медсанбате мне перевязали рану, и я снова возвратился в строй».

После двух дней упорной борьбы гвардейцы полка овладели важным опорным пунктом Прейсиш-Тирау. В этом была заслуга расчета орудия Андрея Титенко.

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