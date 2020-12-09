09.12.2020 (10:06)

В ЮВО проверена готовность сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В Южном военном округе (ЮВО) в связи с резким понижением температуры воздуха проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) к действиям по предназначению.

Подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность оперативно выполнять задачи в сложных условиях.

Основное внимание уделялось вопросам своевременного сбора сводных отрядов, оснащения техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

В результате тренировки военнослужащие спасательных команд уложились в нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, были проведены дополнительные занятия по инженерной разведке районов с возможной ЧС, эвакуации людей и оказанию им медицинской помощи при обморожениях.

Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии создано более 50 сводных отрядов ликвидации последствий ЧС общей численностью более 4 тыс. человек.

Основу спасательных команд составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа, медицинских отрядов специального назначения.

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