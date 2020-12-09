09.12.2020 (09:59)

День Героев Отечества отметят в каждой воинской части Южного военного округа

Сегодня соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) проходят торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества.

В канун праздничной даты военнослужащие ЮВО приняли участие в благоустройстве аллей Героев, бюстов Героев Советского Союза и России во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Также в войсках округа спланированы поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «Золотая Звезда» и кавалеров орденов Славы.

В своем поздравлении с Днем Героев Отечества командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников пожелал личному составу округа твердости духа в стремлении к высоким достижениям и желании добиваться побед в ратном деле.

«Вспоминая сегодня ратный подвиг наших сослуживцев, предшественников, ветеранов, каждый из нас должен задуматься: на что способен он, достоин ли быть наследником тех, кто ради мира и свободы своего народа отдал самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь», – призвал сослуживцев генерал армии А.Дворников.

«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто в разные годы, разные эпохи защищал нашу родную землю, жертвовал собой в мирное время для спасения граждан», – сказал в своем поздравлении командующий войсками ЮВО.

Первыми героями Советского Союза стали летчики, воспитанники Северо-Кавказского военного округа, которые в 1934 году спасли экипаж затонувшего ледокола «Челюскинец».

Высокое звание Героя Советского Союза заслужили в сражениях Великой Отечественной войны 538 воинов-северокавказцев.

92 военнослужащих Северо-Кавказского военного округа – Героя России проявили доблесть в борьбе с терроризмом на Кавказе в 90-е годы и в начале 2000-х.

Примером беззаветного служения Отечеству навсегда останутся Герои России, погибшие в локальных конфликтах 21-го столетия. Майор Д. Ветчинов погиб в Южной Осетии, выполняя воинский долг в ходе операции по принуждению Грузии к миру.

Сбит террористами в Сирии и погиб командир авиационной части Южного военного округа заслуженный летчик и отважный офицер Герой России полковник Р. Хабибуллин.

Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия внесли весомый вклад в укрепление безопасности нашей страны, совершили подвиги на поле боя, проявили доблесть в мирное время и доказали, насколько значима верность долгу, своей стране, своему народу.

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