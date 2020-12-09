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09.12.2020 (07:30)

Специалисты подразделения РЭБ ВВО приступили к освоению новейшей техники в Забайкалье

Военнослужащие, призванные осенью 2020 года, подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО) приступили к освоению новейших образцов боевой техники в Забайкальском крае. Занятия проходят в рамках одиночной боевой подготовки.

Перед освоением техники для специалистов радиоэлектронной борьбы были проведены показные занятия, на которых были продемонстрированы способы обнаружения, а также подавления радиосетей и беспилотной авиации условного противника.

В ходе ознакомления с военной техникой новобранцы изучат тактико-технические характеристики современных комплексов РЭБ, порядок эксплуатации и требования безопасности при выполнении практических задач. В завершение теоретического курса военнослужащие сдадут ряд нормативов по развёртыванию комплексов, а также проведут первую тренировку по подавлению средств связи в разных метеорологических условиях и выполнят радиоразведку.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
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