09.12.2020 (07:24)

Специалисты МТО ВВО развернули полигоне в Бурятии участок дозаправки техники на базе нового топливозаправщика

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, отработали элемент массовой дозаправки техники в ходе марша. Данное занятие было организовано в ходе проведения методических сборов с руководящим составом ВВО.

Подразделения подвоза горючего отработали норматив по порядку развертывания участка дозаправки техники в ходе марша.

Военнослужащие оперативно развернули топливозаправщик и подготовили к проведению одновременной заправки 10 колонок с ГСМ. Данный участок заправки позволяет заправлять одно танковое подразделение в течение нескольких минут.

Важно отметить, что подобные элементы военнослужащие подразделения подвоза горючего постоянно отрабатываю в ходе проведения тактико-специальных занятий и учений.

Новый топливозаправщик АТЗ-12-10-63501 спроектирован на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ «Мустанг». Имеет уникальное полимерное самозатягивающееся покрытие цистерны, что не дает вытекать топливу даже после попадания пуль, а электромоторы для подачи топливозаправочных рукавов вдвое сокращают время развёртывания.

Всего в проведении данного занятия было задействовано более 20 единиц техники и свыше 70 военнослужащих.

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