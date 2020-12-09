09.12.2020 (07:21)
Вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 армейской авиации ВВО провели совместные учебно-тренировочные полеты в Хабаровском крае
Учебно - тренировочные полеты экипажей армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) состоялись в Хабаровском крае. Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Цель полетов заключалась в отработке летно-тактических заданий по сопровождению и огневой поддержке транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих условное десантирование личного состава.
Помимо этого, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа.
Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы неуправляемыми авиационными снарядами по наземным мишеням, которые пройдут на авиационных полигонах Восточного военного округа в ближайшее время.