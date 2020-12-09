09.12.2020 (06:00)

Жилищно-коммунальные службы Владивостокского гарнизона обеспечивают бесперебойную подачу тепла на ведомственные объекты и в дома служебного жилого фонда

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №2 (г. Владивосток) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрального жилищно-коммунального управления" Министерства обороны РФ по Восточному военному округу обеспечивают бесперебойную подачу тепла на объекты Министерства обороны и служебного жилого фонда в соответствии с утвержденным графиком.

Работа специалистов ЖКС №2 во время подготовки к отопительному сезону была проведена качественно, что подтвердили уверенные действия подразделения в период ликвидации последствий мощного циклона в Приморском крае, когда выпадение ледяного дождя с мокрым снегом привело к аварийному отключению от энергоснабжения ряда объектов, находящихся в ведении ЖКС №2.

В кратчайшие сроки котельные, в которых произошли отключения электричества, перешли на резервные источники питания, что позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение ведомственных объектов. Также оперативно решались вопросы по возобновлению штатной подачи электроэнергии. Работники ЖКС привлекались и к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Так на субботниках, проведенных во Владивостоке, Артеме и Смоляниново была проведена очистка дорог и пешеходных зон от наледи, поваленных деревьев, выполнена обработка проезжих частей сыпучими веществами. На объектах в зоне ответственности подразделения вывезен мусор, снег и лед.

Главной задачей ЖКС №2 на текущий период является прохождение отопительного периода без аварийных ситуаций. На всех объектах теплового хозяйства ЖКС №2 имеется необходимый запас котельного топлива для бесперебойной подачи тепла.

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