09.12.2020 (01:51)
В Московской области перезахоронили останки участников Великой Отечественной войны
В Московской области прошла церемония перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны – защитников Москвы в Братской могиле «Вечный огонь» на Красной Поляне.
В мероприятии приняли участие военнослужащие соединения противовоздушной обороны объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, представители городской администрации, священнослужители, участники юнармейского движения и другие гости.
В ходе церемонии состоялось возложение цветов и церковная панихида.
В завершение личный состав соединения ПВО ВКС прошел торжественным маршем.
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