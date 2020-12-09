09.12.2020 (01:51)

В Московской области перезахоронили останки участников Великой Отечественной войны

В Московской области прошла церемония перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны – защитников Москвы в Братской могиле «Вечный огонь» на Красной Поляне.

В мероприятии приняли участие военнослужащие соединения противовоздушной обороны объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, представители городской администрации, священнослужители, участники юнармейского движения и другие гости.

В ходе церемонии состоялось возложение цветов и церковная панихида.

В завершение личный состав соединения ПВО ВКС прошел торжественным маршем.

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