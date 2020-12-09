09.12.2020 (00:47)
Для юнармейцев проведена онлайн экскурсия в музей Тыла дальней авиации
В Энгельсском соединении дальней авиации провели военно-патриотическую акцию, приуроченную ко дню памяти 79-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в Великой Отечественной войне, для подшефных средних образовательных учреждений и их родителей, была проведена экскурсия в музей Тыла дальней авиации.
В связи с недопущением распространения вирусных инфекций, впервые данное мероприятие проходило в онлайн формате.
Целью данного мероприятия являлась популяризация подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой отечественной войны.
Экскурсовод Татьяна Игнатьева подробно рассказала о музейных экспонатах, уделив особое внимание личным вещам и наградам ветеранов.
Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина.
Справочно:
Музей тыла дальней авиации (г. Энгельс) открыт 1 ноября 2002 года. Со времени открытия музей посетило с экскурсиями около 40 тысяч человек.
Основной задачей музея тыла дальней авиации является ознакомление широкого круга посетителей с работой авиационного тыла на примере основных служб авиационно-технической базы гарнизона Энгельс. В музее имеются уникальные экспонаты: скафандр "Баклан"- высотное снаряжение лётчика, авиационный фотоаппарат АФА-42, детская защитная камера, заливщик швов Т-344, настоящие авиабомбы.