08.12.2020 (22:22)

Команды Минобороны России приняли участие в отборочном этапе Всероссийских соревнованиях по кибербезопасности «Эшелонированная оборона-2020»

6 декабря 2020 состоялся отборочный онлайн-тур всероссийских соревнований по кибербезопасности «Эшелонированная оборона 2020» («Киберпатриот»), в котором приняли участие 138 команд студентов, курсантов высших учебных заведений Минобороны России, а также старшеклассников.

В финал вышли только 39 команд!

Соревнования проводились в формате CTF (Capture the flag): участникам были предложены задания по криптографии, стеганографии, анализу данных по открытым источникам, поиску уязвимостей и другим темам кибербезопасности.

Итогом решения каждого задания стало получение участниками особого значения (флага), вносимого впоследствии в специальную судейскую цифровую платформу. Управление соревнованиями осуществлялось из НПО «Эшелон» под контролем экспертов Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Приняли участие в соревнованиях и вышли в финал команды следующих вузов и организаций Минобороны России: Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко, Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Будённого, Военный университет радиоэлектроники, Военный инновационный технополис «ЭРА».

Финальные соревнования пройдут в онлайн-режиме 19 декабря 2020 и будут координироваться из Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Мероприятие организовано при поддержке Департамента информационных систем Минобороны РФ, Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Техническими организаторами соревнований выступили ведущие компании, специализирующиеся в области информационной безопасности – АйТи БАСТИОН, Диджитал Энерджи, НТЦ Вулкан, Элемент, а также НПО «Эшелон».

Генеральным спонсором мероприятия выступил ПAO «Промсвязьбанк».

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