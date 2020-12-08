08.12.2020 (22:17)

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения совершили более 250 прыжков с парашютом

Военнослужащие из числа нового пополнения, прибывшего в Уссурийское десантно-штурмовое соединение, после прохождения курса воздушно-десантной подготовки совершили свой первый в жизни учебно-тренировочный прыжок с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ.

Среди десантников, прошедших предварительную подготовку и совершивших свой первый прыжок с парашютом не только молодое пополнение, но и военнослужащие по контракту, не имевшие парашютной подготовки.

Почти 110 военнослужащих совершили свой первый учебно-тренировочный прыжок и были приняты в ряды «крылатой гвардии».

Руководитель прыжков заместитель командира по воздушно-десантной подготовке гвардии подполковник Юрий Голубович отметил грамотные и умелые действия военнослужащих, совершивших первый прыжок, которые совершались на парашютных системах Д-10 с высоты – 800 м, при скорости десантирования 160 км/ч.

Каждому военнослужащему, совершившему свой первый прыжок, в торжественной обстановке был вручен нагрудный знак парашютиста. В дальнейшем военнослужащие будут готовиться к совершению прыжка из самолетов военно-транспортной авиации уже с оружием и снаряжением.

Всего с начала нового 2020-2021учебного года военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения совершили более 250 прыжков с парашютом.

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