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08.12.2020 (22:11)

Офицеры Псковского соединения ВДВ прошли профессиональную аттестацию

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошла профессиональная аттестация офицеров руководства воздушно-десантной службы.

Всего к аттестации привлекалось порядка 20 офицеров из воинских частей и подразделений соединения.

Аттестация состояла из теоретической и практической частей. В рамках теоретической части были проверены знания участников, в дальнейшем все офицеры отвечали руководству комиссии на билеты, состоящие из двух вопросов.

В рамках практической части, которая прошла в современном специализированном классе, офицеры выполнили практические нормативы, осуществили проверку личного состава и проверку людских парашютов перед десантированием.

Большинство офицеров по воздушно-десантной подготовке соединения имеют богатый опыт организации работы, полученный в ходе десантирования на международном этапе конкурса среди подразделений ВДВ «Десантный взвод».

Аттестация офицеров воздушно-десантной подготовки необходима для совершенствования методики подготовки и совершения прыжков
с парашютом в ходе боевой подготовки и тактических учений.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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