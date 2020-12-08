08.12.2020 (20:58)
В соединения и воинские части РВСН с начала осеннего призыва прибыло более 7 тыс. новобранцев
С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыло уже более 7 тысяч новобранцев.
В числе призываемых граждан — более тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, предварительно прошедших подготовку.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях РВСН проводятся все необходимые профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих.
Все новобранцы, прибывающие для прохождения военной службы, обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.
Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.
Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.
Всего в ходе осенней призывной кампании 2020 года соединения и воинские части РВСН пополнят более 9 тыс. новобранцев.