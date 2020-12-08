Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.12.2020 (20:58)

В соединения и воинские части РВСН с начала осеннего призыва прибыло более 7 тыс. новобранцев

С начала осеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыло уже более 7 тысяч новобранцев.

В числе призываемых граждан — более тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта, предварительно прошедших подготовку.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях РВСН проводятся все необходимые профилактические мероприятия по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих. 

Все новобранцы, прибывающие для прохождения военной службы, обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.

Всего в ходе осенней призывной кампании 2020 года соединения и воинские части РВСН пополнят более 9 тыс. новобранцев.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false