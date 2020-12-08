08.12.2020 (20:02)

Офицеры Военного инновационного технополиса «ЭРА» провели уроки мужества в школах Анапы

Более 300 школьников Анапы узнали о перспективах военной карьеры от офицеров Военного инновационного технополиса «ЭРА». В рамках проведения ежегодной информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» командиры научных рот провели уроки мужества в выпускных классах анапских гимназий и школ.

Командир 1-й научной роты Ренат Коков открыл цикл встреч и рассказал ребятам личную историю военного обучения и службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Его карьера началась с учебы в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Прилежание и дисциплина помогли будущему офицеру закончить академию с золотой медалью. Знания применил на практике в управлении орбитальной группировкой военного и двойного назначения, а также Международной космической станцией. После такого серьёзного опыта старший офицер Ренат Коков поступил на службу в Национальный центр управления обороной Российской Федерации. В 2017 году был назначен командиром 1-й роты Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Завершил цикл встреч командир 5-й научной роты Александр Злобарь. Гости из технополиса рассказали о навыках и качествах, которыми должен обладать каждый офицер, и как с достоинством нести службу в рядах Российской армии.

Справочно:

VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» проходит с 20 октября по 20 декабря. Мероприятия акции направлены на информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных учреждений, воспитанников старших курсов суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны России, военнослужащих по призыву и контракту об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице