08.12.2020 (18:17)

Психологи Энгельсского соединения дальней авиации провели углубленное тестирование новобранцев

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчиненных воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, офицеры психологических служб провели углубленное тестирование прибывших военнослужащих срочной службы.

Новобранцы прошли социально-психологическое изучение и психодиагностическое исследование с использованием различных методов, в том числе с применением современного автоматизированного рабочего места военного психолога.

С каждым военнослужащим была организована индивидуальная беседа, подробно изучена его характеристика, а также проведен анализ всех прилагающихся документов.

«Число военнослужащих, желающих освоить воинскую специальность и честно выполнять свой долг, возрос. Также можно отметить рост числа призывников с высшим и средним профессиональным образованием», — сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

Данное социально-психологическое мероприятие прошло в рамках осеннего призыва 2020 года. В нем приняли участие около 400 военнослужащих.

До конца текущего месяца все военнослужащие будут распределены с учетом морально-психологических способностей из учебной роты в подразделения для дальнейшего прохождения службы.

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