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08.12.2020 (17:56)

В Подмосковье с молодым пополнением танковой армии ЗВО проведены первые занятия на танковых тренажерах

В Московской области с молодым пополнением Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошли первые занятия на танковых тренажерах.

Целью занятий стало слаживание вновь сформировавшихся экипажей. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2, что позволяет ознакомить военнослужащих с боевыми машинами до занятий на полигоне.

Под руководством командира танковой роты молодые экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожению живой силы противника с помощью спаренного пулемета и приняли свой первый танковый бой с тяжело бронированной техникой условного противника.

Всего в занятии приняли участие более 300 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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