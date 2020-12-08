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08.12.2020 (17:52)

Экипажи МиГ-31 вернулись на аэродром базирования в Пермском крае после участия в совместных полетах оперативно-тактической авиации ЦВО

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), принимавшие участие в совместных полетах оперативно-тактической авиации, вернулись на аэродром базирования в Пермском крае.

Звено МиГ-31 вылетело с военного аэродрома Шагол и совершило перелет протяженностью около 500 километров. В Челябинской области экипажи истребителей-перехватчиков участвовали в совместных полетах с истребителями-бомбардировщиками Су-34 и самолетами-разведчиками Су-24МР. Экипажи МиГ-31 отработали виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, боевые развороты в составе пар на высотах от 400 до 10000 метров, применение прицельных авиационных комплексов, а также взаимодействие экипажей смешанных авиаотрядов, состоящих из самолетов различных типов.

В совместных полетах оперативно-тактической авиации ЦВО были задействованы экипажи трех авиаполков, около 20 единиц авиационной техники (истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР) и более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , ВВС
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