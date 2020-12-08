08.12.2020 (17:46)
В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в новом учебном году командирские полеты
В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в новом учебном году командирские полеты.
Основной задачей данных полетов является выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.
В течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители выполнят упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на истребителях Су-27, многоцелевых истребителях Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиках Су-24М, поисково-спасательных и противолодочных вертолетах Ка-27, ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и МИ-8, а также на военно-транспортных самолетах Ан-26. В общей сложности в сборе задействовано до 20 самолетов и вертолетов, а также различная аэродромная техника.
Пилоты отработают посадку в ночных условиях и при метеоминимуме, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, посадки на палубы авианесущих кораблей как на ходу, так и в дрейфе. Кроме того, летчики выполнят посадки с самостоятельным подбором площадки с воздуха, задачи групповой слетанности и поисково-спасательного обеспечения.
Особенностью командирских полетов станет выполнение летчиками парных полетов, показательное взаимодействие экипажей с группой руководства, находящейся на аэродроме, и со всеми подразделениями, обеспечивающими летные смены.