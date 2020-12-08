08.12.2020 (17:55)

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей представит уникальную выставку «Удивительный мир моделей»

10 декабря в 16:00 в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге начинает работу временная выставка «Удивительный мир моделей». Новая экспозиция посвящена истории развития судомоделизма как синтеза науки, техники и искусства и представляет посетителям модели кораблей из фондов музея.

«Не каждый коллекционер был великим человек, но каждый великий человек был коллекционером. Примеров тому нет числа, и главнейший для нас — император Петр Великий. Первое письменное упоминание о созданной им Модель-камере (каморе) относится к 1709 году. Сам правитель при этом подразумевал под Модель-камерой не хранилище моделей и корабельных чертежей, а чертежную мастерскую. С развитием судостроения модели постепенно превратились в устаревшие копии кораблей, став со временем памятниками инженерной мысли. Именно эти, ценнейшие для истории российского флота модели можно увидеть на выставке», — отметил директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Из предметов, собранных в Модель-камере сформировался впоследствии Морской музеум (1805 г.), который по прошествии веков, сменив несколько «мест жительства», превратилась в сегодняшний Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого.

Естественно, коллекции моделей кораблей создают судомоделисты, пальма первенства среди которых в России принадлежит опять же Петру Великому. На выставке демонстрируется модель 18-пушечной шнявы «Наталья» собственноручно изготовленной Петром I. Увлечение Петра Алексеевича до сих пор находит своих горячих сторонников, о чем свидетельствует то, что сегодня в коллекции ЦВММ содержится уже около 2,5 тыс. моделей кораблей высочайшего музейного качества. Многие из них происходят из великокняжеских и императорских коллекций. Кроме этого, существовавшая в русском флоте традиция — приносить в дар музею собранные «редкости» после возвращения из экспедиций и дальних плаваний, — пополнила коллекцию музея моделями судов коренных народов, японскими моделями из панциря черепахи.

На выставке также представлены настоящие произведения искусства моряков-судомоделистов. А.Я. Глотова, И.Е. Егорова, С.Ф. Юрьева, А.З. Каплановского, П.Г. Изотова и Ю.И. Федорова.

«Возможно, возникнет вопрос, зачем Морскому музею еще одна выставка моделей кораблей, их ведь они и так в изобилии представлены в залах постоянной экспозиции. Но согласитесь, — считают создатели выставки, куратором которой является научный сотрудник ЦВММ Евгения Овсянникова, — в залах модели служат скорее иллюстрацией к рассказу о сражениях минувших дней, обретая лишь на выставке «Удивительный мир моделей» самодостаточную ценность как произведение декоративно-прикладного искусства».

Модель корабля — один из первых предметов коллекционирования, относящихся к морской тематике. Благодаря моделям можно проследить многовековой путь развития кораблестроения. Это уникальный музейный памятник, наделенный чертами не только предмета истории техники, но и декоративно-прикладного искусства, а традиция создания моделей кораблей уходит корнями в глубокую древность. Модель — это своеобразный памятник тому или иному кораблю и его роли в истории флота.

Интересна даже сама история создания коллекций моделей. Первые из них собирались в храмах. Это были предметы, приносимые в дар церкви в надежде на благополучное плавание или же в благодарность за спасение. С течением времени, судомоделизму придавалось все большее значение. Именно благодаря моделям можно проследить многовековой путь развития кораблестроения и истории мореплавания.

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