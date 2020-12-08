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08.12.2020 (17:30)

Воспитанник Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища стал победителем Всероссийских дистанционных военно-исторических чтений

В Екатеринбургском суворовском военном училище подведены итоги Всероссийских дистанционных военно-исторических чтений «Потомство моё прошу брать мой пример…», посвященных 290-летию со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова.

Всего в чтениях приняли участие 27 довузовских образовательных организаций Минобороны России, которые представили 120 исследовательских и творческих работ.

Нахимовец 6 класса Игорь Калинкин стал победителем чтений в номинации «Творческая работа», где представил стихотворение «Еще горит его звезда». Руководитель работы — преподаватель русского языка и литературы Александр Марков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Среднее образование
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