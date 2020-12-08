08.12.2020 (16:34)

Сводный отряд специальной обработки ЮВО завершил выполнение специальных задач в Южной Осетии

Сводный отряд специальной обработки соединения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) завершил выполнение задач по специальной обработке социально-значимых объектов на территории Республики Южная Осетия. О результатах работы подразделения сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«В течение месяца специалисты РХБЗ ЮВО обработали дезинфицирующим раствором более 60 зданий и сооружений, 190 тыс. квадратных метров прилегающих территорий и дорог», – уточнил генерал армии А.Дворников.

Дезинфекция выполнена на спортивных объектах, в учебных заведениях, в республиканской больнице, на торговых объектах республики.

Лабораторией сводного отряда отобрано около 2 тыс. проб ПЦР-анализов жителей Республики Южная Осетия.

В настоящий момент сводный отряд РХБЗ ЮВО покинул территорию Южной Осетии и совершает марш в пункт постоянной дислокации – г. Камышин Волгоградской области. Для выполнения специальных задач в составе отряда было задействовано 25 военнослужащих и 9 единиц специальной техники.

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