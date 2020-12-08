Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.12.2020 (16:20)

Плавмастерская Балтийского флота вышла в Атлантический океан

Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота завершила прохождение пролива Ла-Манш и вышла в Атлантический океан.

ПМ-82 вышла из Балтийска в начале декабря и следует в Средиземное море для выполнения задач по предназначению. Ее экипажу в течение четырех месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже четвертый дальний поход в Средиземноморье.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота зашел в Баренцево море
В Псковской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке для участия в конкурсах АрМИ-2021
На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ прошло занятие по огневой подготовке

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false