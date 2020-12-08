08.12.2020 (16:20)

Плавмастерская Балтийского флота вышла в Атлантический океан

Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота завершила прохождение пролива Ла-Манш и вышла в Атлантический океан.

ПМ-82 вышла из Балтийска в начале декабря и следует в Средиземное море для выполнения задач по предназначению. Ее экипажу в течение четырех месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже четвертый дальний поход в Средиземноморье.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

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