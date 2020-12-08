08.12.2020 (16:09)

Михайловская военная артиллерийская академия готовит специалистов по более 60 специальностям и специализациям

Михайловская военная артиллерийская академия успешно решает задачи подготовки высококвалифицированных кадров по 62 специальностям и специализациям высшего и среднего профессионального образования, магистратуры, адъюнктуры, программам дополнительного профессионального образования.

Подготовка кадров осуществляется на основе компетентного подхода в образовании на уровне современных требований. В деятельности академии органично сочетаются инновационные образовательные технологии и традиции отечественной высшей военной школы и ракетно-артиллерийского образования.

Высокий уровень обучения по основным образовательным программам обеспечен профессионализмом профессорско-преподавательского состава. Сегодня в академии трудятся 47 докторов наук, более 300 кандидатов наук, 46 человек имеют ученые звания профессора, 146 — доцента, многие имеют боевой опыт.

В структуре академии восемь факультетов для подготовки курсантов, учебный курс (командный) для подготовки слушателей, отделение (средней профессиональной подготовки) для подготовки прапорщиков, адъюнктура и докторантура для подготовки научных кадров высшей квалификации, факультет переподготовки и повышения квалификации. Образовательную деятельность осуществляют 14 кафедр, научную — научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии.

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