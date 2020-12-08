08.12.2020 (16:03)

Содружеству Независимых Государств — 29 лет!

8 декабря 2020 года исполняется 29 лет со дня образования Содружества Независимых Государств (СНГ).

Образованное в 1991 году в целях сохранения и дальнейшего развития конструктивного взаимодействия между странами постсоветского пространства, Содружество стало универсальным фундаментом для реализации широкого спектра национальных и общих интересов.

За 29-летний период существования СНГ в поиске наиболее приемлемой модели взаимодействия в военной сфере прошло непростой путь от заманчивых идей о едином оборонном пространстве и Объединенных вооруженных силах к созданию национальных армий и взаимовыгодному сотрудничеству на основе партнерских отношений, которые позволяют динамично сочетать общие приоритеты и национальные интересы.

Важнейшим достижением военно-политического сотрудничества государств - участников СНГ стали совместные усилия в обеспечении глобальной и региональной безопасности, что нашло отражение в принятии обязательств в отношении нераспространения ядерного оружия, ограничения систем противоракетной обороны, ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ограничения обычных вооруженных сил в Европе, усиления контроля за оборотом переносных зенитных ракетных комплексов и других вопросов укрепления международной безопасности.

Необходимость координации взаимодействия стран Содружества в военной сфере нашла свое отражение в образовании Совета министров обороны государств - участников СНГ как основного рабочего органа Совета глав государств по вопросам военной политики и военного строительства, который в настоящее время формирует идеологию военного сотрудничества в русле общих проблем политического и экономического взаимодействия стран.

Кроме того, для развития и углубления военного сотрудничества по приоритетным направлениям при Совете министров обороны была последовательно создана и продолжает расширяться система рабочих органов, насчитывающая к настоящему времени 17 профильных координационных комитетов, а также ряд координационных совещаний. Среди них ключевыми являются Комитет начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ, Военно-технический комитет, координационные комитеты по вопросам противовоздушной обороны, полевой выучки, инженерного обеспечения, военного образования и другие.

Выполняя концептуальные установки высших органов СНГ, Совет министров обороны основные усилия сосредоточил на развитии практической составляющей военного сотрудничества.

В частности, в последнее время упор сделан на объединение потенциала стран посредством создания и развития совместных систем взаимодействия в военной сфере. Такой подход позволяет более эффективно обеспечивать национальную и общую безопасность государств Содружества.

Не останавливаясь на достигнутом, Совет министров обороны предпринимает целенаправленные усилия по дальнейшему укреплению военной безопасности государств Содружества, адекватно реагируя на потребности стран, современные вызовы и угрозы.

За прошедшие годы общими усилиями рабочих органов Совета министров обороны и оборонных ведомств государств Содружества была сформирована и структурирована система проводимых разноплановых мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки и выучки органов управления, войск и сил стран СНГ.

Комплексное развитие многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ обеспечивалось не только совершенствованием устоявшихся направлений и форм взаимодействия в военной сфере, но и путем поиска и апробации новых, отвечающих современным подходам к качеству подготовки вооруженных сил.

Анализ деятельности Совета министров обороны свидетельствует, что он целенаправленно расширяет проведение мероприятий антитеррористической направленности, а также активно взаимодействует с другими уставными и отраслевыми органами СНГ в вопросах противодействия международному терроризму, таким образом адекватно реагируя на возросшую необходимость совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

В целом благодаря целеустремленности Совета министров обороны военное сотрудничество стало неотъемлемой частью общей системы безопасности государств - участников СНГ и продолжает наращиваться с учетом востребованности и реалий времени.

Таким образом, благодаря совместным усилиям оборонных ведомств стран СНГ за прошедшие годы удалось выстроить целостную систему многостороннего взаимодействия: от обеспечения общей безопасности до развития гуманитарного сотрудничества. Столь широкий подход дает возможность каждому государству реализовать свой спектр интересов в формате Содружества и таким образом быть причастным к выстраиванию общей системы безопасности и военного сотрудничества.

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